На старейшем кладбище Краснодара массово гибнут вороны

Фото: "Блокнот Краснодар"

На Всесвятском кладбище краевой столицы обнаружены десятки мертвых ворон, сообщает «Блокнот Краснодар». Мертвые птицы лежат повсюду – на дорожках и у могил.

«Некоторые тушки птиц уже разлагаются, что говорит об их гибели достаточно давно, а часть - совсем "свежие", умершие на днях», – пишет издание.

Причина массовой гибели ворон в настоящий момент неизвестна. Однако подобное явление было зафиксировано и в 2017 году. Тогда СМИ сообщали о сотнях мертвых птиц на Всесвятском кладбище и в Чистяковской роще. Эколог Майя Кривец тогда назвала несколько возможных причин гибели пернатых. По ее словам, это мог быть сезонный падеж птиц, не исключен отстрел птиц кроухантерами, возможно, птиц отравили.

В конце декабря в Динском районе зафиксирована массовая гибель чаек. В причинах разбираются специалисты региональной ветеринарной службы. Перед этим в Кореновском районе жители обнаружили десятки мертвых птиц в лесополосе рядом со станицей Дядьковской. Информация об этом размещена на официальном сайте Россельхознадзора.

В начале зимы стало известно о массовой гибели северокавказского фазана в Ейском районе. Это стало последствием борьбы с полевыми грызунами с помощью отравы.

Наталья Решетняк

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