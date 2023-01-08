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Коммерсантъ FM
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Погиб доброволец из Башкирии, угнавший БТР у ВСУ

Доброволец из Башкирии Фанис Хусаинов, служивший в батальоне «Барс 17», погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу администрации села Новокайпаново Флюра Зиннатуллина.

Фанис Хусаинов отправился на спецоперацию в качестве добровольца в июне. Как сообщалось в СМИ, в ходе выполнения боевого задания он вступил в бой с семерыми бойцами ВСУ, в результате которого ему удалось захватить пленного и угнать бронетранспортер.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Булат Баширов, Уфа

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