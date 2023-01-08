Выбор «топов»

Под конец 2022 года «Ъ-СПб» назвал лучших топ-менеджеров в Петербурге по мнению делового сообщества. Издание рассмотрело 19 направлений экономики города, опросив глав 320 компаний. Методика проекта подразумевает, что именно они, одновременно являясь номинантами, оценивают управленческие качества конкурентов и голосуют, кто должен занять первое, второе и третье места в конкретной сфере деятельности по итогам прошедших 12 месяцев.

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В финансах первую строчку снова занял Александр Савельев, председатель правления банка «Санкт-Петербург» (отрасль — банки), генеральный директор ГК «Балтийский лизинг» Дмитрий Корчагов (лизинг), а также глава петербургского филиала СПАО «Ингосстрах» Владимир Храбрых (страхование). В фармпромышленности — Дмитрий Борисов, два года назад возглавивший НТФФ «Полисан», в IT — председатель совета директоров ГК Digital Design Андрей Федоров. Эту отрасль в 2022 году основательно перетряхнуло. Здесь, как в отельном и в консалтинговом бизнесе, геополитические сдвиги значительно повлияли на состав оставшихся в России компаний, а заодно — и на список их первых лиц.

Еще более показательно, что победителями в сфере гостеприимства и в сводной отрасли «Аудит, консалтинг, право» остались лидеры прошлого года: в первой лучшим топ-менеджером по итогу 2022-го коллеги вновь выбрали генерального директора отелей «Астория» и «Англетер» Герольда Хельда, во второй — много лет не покидающего пьедестал директора Института проблем предпринимательства Владимира Романовского. Неизменным остается результат в частной медицине: Аркадий Столпнер, председатель правления медицинского института имени Берзина Сергея, по нашим подсчетам, выходит на первое место девятый год подряд.

От проведения голосования в двух отраслях в этот раз «Ъ-СПб» отказался: вследствие ухода иностранных игроков и прекращения международных поставок автопром в Северо-Западном регионе просто «встал», а сети АЗС теперь представлены исключительно российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями, что очень сужает выборку номинантов (а следовательно — и членов жюри) в этих направлениях бизнеса.

Результаты по жилой и коммерческой недвижимости, дорожному строительству и ремонту, продуктовому ритейлу и другим рассмотренным «Ъ-СПб» сферам экономики Петербурга, ищите на страницах Business Guide «Топ-менеджеры года». В нем же корреспонденты издания исследовали, что происходит с активами российских компаний за рубежом, какие страны выбирает истеблишмент страны для получения второго гражданства, куда из Смольного уходят чиновники городской администрации, как себя чувствует малый бизнес региона и зачем топ-менеджеры занимаются волонтерством.

Елена Большакова