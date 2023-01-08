Книжный магазин в Киеве собрал 57 тонн русскоязычных книг на переработку для нужд ВСУ

Киевский книжный «Сяйво книги» собрал больше 57 тонн книг на русском языке. Их отправили в благотворительный фонд «Гуркiт» для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины. В итоге на вырученные средства купили внедорожник. Об этом говорится в сообщении книжного в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Сбор российских книг для дальнейшей переработки продолжится до мая включительно. Представители книжного магазина объяснили это тем, что акция пользуется популярностью среди горожан.

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина