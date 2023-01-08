Соцфонд одобрил выплату единого пособия для 140 тыс. детей

Социальный фонд назначил единое пособие для 140 тыс. детей до 17 лет, в фонд поступило 730 тыс. заявлений на новую выплату. Семьи получат пособия в течение следующей недели.

Единое пособие выплачивается малообеспеченным семьям, его размер составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Как сообщила пресс-служба Соцфонда, рассматривать заявления начали с 3 января (прием начался с 28 декабря на портале госуслуг) и к настоящему моменту одобрили выплаты на 140 тыс. детей до 17 лет, а также для 3 тыс. беременных женщин.

За первые дни января Социальный фонд также одобрил выплаты на 42 тыс. первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам.

6 января Социальный фонд назначил единое пособие для 80 тыс. детей в возрасте до 17 лет.

Дарья Эрозбек