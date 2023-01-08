Три свердловских театра получат на закупку аппаратуры 48 млн рублей

Новую аппаратуру для театров Свердловской области закупят в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» на сумму более чем 36 млн руб., сообщили в областном правительстве. В 2024 году будет выделено еще около 12 млн руб. Свердловская область впервые получит федеральные средства на оснащение театров современным оборудованием.

В числе получателей финансовой господдержки:

Свердловский государственный академический театр драмы,

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии,

Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Театры снабдят светодиодными приборами, прожекторами, цифровыми микшерными пультами, проекционными экранами, видеокамерами, микрофонами, акустическими колонками, световыми модулями.

Ранее сообщалось, что музею краеведения в поселке Гари будет выделено из бюджета более 2,5 млн руб. на техническое оснащение и создание виртуальной экспозиции. «На техническое оснащение музея в рамках национального приоритетного проекта "Культура" выделено более 2 млн руб. Еще 500 тыс. руб. учреждение получит из областного бюджета на создание виртуальной экспозиции»,— говорилось в сообщении на информационном портале Свердловской области.

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Мария Шараева