SCMP: 20 ведущих китайских ученых и инженеров умерли после смягчения антиковидных мер

После смягчения властями Китая ограничений для борьбы с COVID-19 в стране умерли 20 высокопоставленных инженеров и ученых (в период с 15 декабря 2022-го по 4 января 2023 года), сообщает газета South China Morning Post (SCMP). По данным издания, это аномально высокий показатель смертности, превышающий среднегодовые цифры за 2017–2021 годы.

Все умершие ученые были членами Китайской инженерной академии. Самому молодому из них было 77 лет, самому старому — 102 года. «Для сравнения, в период с 2017 по 2021 год в среднем было зарегистрировано 16 смертей в год (13 смертей в 2021 году)»,— приводится в материале SCMP статистика смертности в академии.

Автор SCMP ссылается на информацию с веб-сайта научного учреждения, однако какие-либо новости на эту тему за 2023 год на портале отсутствуют. Прямых ссылок на данные о смертности в академии SCMP также не приводит.

Причина смерти академиков не разглашается. Пекинский медик в диалоге с изданием предположил, что повышенная смертность в академическом сообществе могла стать следствием переполненности больниц. «Члены академии обычно имеют привилегированный доступ к медицинскому обслуживанию, но сейчас нет свободных коек для их лечения»,— пояснил неназванный врач.

В декабре 2022 года китайское руководство начало постепенно смягчать коронавирусные ограничения на фоне массовых протестов. С 8 января граждане Китая смогут более свободно путешествовать в другие страны.

Об изменении антиковидной политики китайского руководства — в материале «Ъ» «Великая Китайская стена дала трещину».

Андрей Сапожников