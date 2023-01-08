Пограничный переход на границе России и Китая возобновил работу

Наземный пограничный переход между Россией и Китаем вблизи города Хуньчунь (провинция Цзилинь) возобновил работу в «доковидном режиме». Об этом сообщил генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. По его словам, к понедельнику, 9 января, переход заработает в полную пропускную силу.

Господин Черненко, слова которого приводит ТАСС, отметил, что по состоянию на 12:00 по местному времени (7:00 мск) российско-китайскую границу перешли 19 россиян. В настоящее время, уточнил генконсул, стороны согласовывают основные логистические вопросы, и завтра работа пограничного перехода будет возобновлена в полном объеме.

Ранее Россия сняла введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции ограничения на въезд через сухопутный участок границы с Китаем. Авиасообщение с 52 странами, включая Китай, было возобновлено с 9 апреля.

После протестов против антикоронавирусных ограничений Китай ослабил часть мер и изменил подходы в публикации статистики заболевания COVID-19 в стране — ее будут публиковать раз в месяц. Кроме того, Пекин решил с 8 января начать постепенное открытие страны — гражданам позволят более свободно путешествовать в другие страны.

Милена Костерева