В Британии в правительственной машине нашли китайский датчик слежения

В автомобиле, который используется членами британского правительства, нашли скрытое устройство, передающее информацию о местоположении, сообщила британская газета i (принадлежит Daily Mail and General Trust). По мнению источников издания в разведке, за этим могут стоять китайские спецслужбы.

Геолокационное устройство было найдено внутри «герметичной детали», которая была импортирована из КНР. Как пишет газета, речь идет о сим-карте, которая может передавать данные о местонахождении. Источники заявили i, что такое устройство дает возможность постоянно регистрировать движения и создавать «богатую картину деятельности».

По мнению неназванных представителей разведки, находка свидетельствует о «широком подходе» Китая к слежению на Западе, а «не о конкретной нацеленности на транспортные средства министров». Собеседник i, ранее работавший в службах безопасности королевства, предположил, что данные мог получать не только Китай, но и Россия.

Британская газета отмечает, что сим-карты устанавливают в различные компоненты многих современных автомобилей. Это позволяет производителям получать информацию о работе машин. Такие производители, как BMW, Jaguar Land Rover, Volkswagen и Volvo сотрудничают с китайской компанией Unicom для оснащения автомобилей устройствами связи пятого поколения. В 2021 году Unicom была признана угрозой национальной безопасности США.

Леонид Уварчев