В Турции 32 человека пострадали при обрушении потолка в отеле

В отеле в турецком городе Сарыкамыш обрушился подвесной потолок. Пострадали больше 32 человек. Девять из них госпитализированы.

Общее состояние травмированных хорошее, написал глава федерального Минздрава Фахреттин Коджа в Twitter. По информации CNN Turk, обрушение произошло во время массового мероприятия, которое было приурочено к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

Сарыкамыш находится на востоке Турции в приграничной с Арменией провинции Карс. Не уточняется, есть ли среди пострадавших иностранцы.

Леонид Уварчев