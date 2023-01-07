Московский ФК «Торпедо» проведет первый сбор перед возобновлением РПЛ в Тамбове

Столичный футбольный клуб «Торпедо», который выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ), выбрал местом проведения зимних сборов Тамбов. Об этом рассказал главный тренер клуба Андрей Талалаев в интервью на сайте ФК. По словам наставника, в облцентре «подходящая инфраструктура — крытый манеж, бассейн, тренажерный зал, лыжи, каток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Пока мы находимся на последнем месте в премьер-лиге, нам нужно тренироваться больше, чем другим командам, поэтому мы первыми вышли из отпуска»,— пояснил господин Талалаев. Он пояснил, что «по интенсивности первых тренировок» сбор в Тамбове направлен «на подведение игроков к единому функциональному состоянию»: «Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы в Турции сразу по прилету мы могли начать работу в высоко-интенсивном режиме, отрабатывать групповые взаимодействия. В Тамбове будем заниматься именно функциональным состоянием».

«Как я уже отмечал, выбор в пользу Тамбова был сделан из-за удобства логистики. В Москве от отеля, где обычно базируется ''Торпедо'' до манежа в Сокольниках, Лужников и Химок, где нам были готовы предоставить песчаное поле, мы потратили бы на дорогу от двух до трех часов ежедневно. Когда ты проводишь большие объемные тренировки, для футболистов очень важно время восстановления. Поэтому мы решили провести сбор там, где все необходимые нам спортивные объекты сконцентрированы в одном месте. К тому же в Тамбове есть очень хорошая лыжная база, но, к сожалению, вмешивается погода. В минус 20 мы не будем рисковать здоровьем футболистов и отменим лыжную тренировку, вместо нее будет занятие по боксу. Наша программа гибкая, мы подстраиваемся и оперативно меняем планы в зависимости от обстоятельств»,— пояснил главный тренер.

Андрей Талалаев прекрасно знаком с инфраструктурой Тамбова. С сентября 2016-го по май 2018 года он тренировал местный ФК «Тамбов», который в тот период пробился в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и в дебютном сезоне занял пятое место, а затем и четвертое. Всего за время работы на Тамбовщине Андрей Талалаев провел 71 матч, из них 35 побед, 20 поражений и 16 ничьих.

Андрей Цветков