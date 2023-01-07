Дороги Краснодара обрабатывают от гололеда

Городская спецтехника в ночь на субботу обработала реагентами главные мосты и путепроводы Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии кубанской столицы.

С утра 20 единиц спецтехники дежурят в районе путепроводов, чтобы при необходимости начать обработку мостов и магистральных улиц, а сотрудники городской администрации объезжают город и мониторят состояние основных магистралей.

По данным городских властей, этой зимой для содержания дорог планируется задействовать 43 машины и порядка 11 тыс. тонн противогололедных материалов. При необходимости специалисты Мусороуборочной компании обработают от гололёда тротуары, остановки и подземные пешеходные переходы. За обработку придомовых территорий отвечают собственники, дворов многоквартирных домов – управляющие компании.

Ранее сообщалось, что городские службы Сочи в ожидании заморозков перешли на усиленный режим работы.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram