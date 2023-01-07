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Норвежский лыжник Клебо установил рекорд побед на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо, норвежский лыжник и пятикратный чемпион Олимпийских игр, выиграл стартовую гонку третьего этапа многодневной гонки «Тур де Ски». Он завоевал шестую золотую медаль в рамках турнира и стал рекордсменом по количеству побед подряд.

Ранее рекорд побед принадлежал россиянам Сергею Устюгову и Александру Большунову, а также норвежской лыжнице Марит Бьорген — они в разные годы побеждали на этапах «Тур де Ски» пять раз подряд.

На европейской многодневке в нынешнем году российские спортсмены не выступают из-за дисквалификации на фоне начала боевых действий на Украине. 2-е место после Клебо в общем мужском зачете занимает шведский лыжник Калле Хальфварссон, 3-е — представитель Италии Федерико Пеллегрино.

Андрей Сапожников

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