На «Прямую линию» главы Кубани поступило более 1,5 тысячи обращений

На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поступило более 1,5 тыс. обращений. Об этом сообщает администрация региона.

С 5 января, когда власти края объявили о проведении «Прямой линии» главы региона, в адрес губернатора поступило свыше 1000 обращений через Telegram, 336 — по многоканальному телефону и 127 — через сайт Госуслуг.

По данным пресс-службы администрации, 41% обращений касается вопросов ЖКХ, 14% — транспорта и дорожного хозяйства, 10% — соцобеспечения, 6% — строительства и архитектуры. Больше всего вопросов поступает от жителей Краснодара, Сочи, Туапсинского района, Анапы, Армавира и Новороссийска.

«Прямая линия» губернатора Кубани будет транслироваться в эфире краевого телеканала «Кубань 24». Посмотреть ее также можно будет в официальном аккаунте Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы можно по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44, с помощью чат-бота в мессенджере Telegram «Вопрос Кондратьеву» (@direct_line_23_bot), на сайте Госуслуги.

Губернатор Кубани впервые провел «прямую линию» с жителями региона 1 декабря 2021 года. В адрес главы региона тогда поступило 15 тыс. обращений.

Михаил Волкодав

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