Доброволец из Свердловской области погиб на спецоперации

В ходе специальной военной операции на Украине на 50 году жизни погиб житель Верхнего Дуброво (Свердловская область) Александр Кучин. Об этом сообщил глава городского округа Верхнее Дуброво Валерий Конопкин. Прощание с погибшим состоится в местном Доме Культуры 10 января в 11:00.

Александр Кучин родился в поселке Красный Восток (Нижегородская область). Однако окончил он уже Верхнедубровскую среднюю школу. При прохождении срочной военной службы он участвовал в приднестровском конфликте. После окончания железнодорожного техникума он около 30 лет проработал на Свердловской железной дороге электромонтером контактных сетей. Александр Кучин воспитал двух сыновей.

«Старший сержант Кучин принял решение стать добровольцем в специальной военной операции. 21 декабря 2022 года погиб при обстреле. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Викторовича»,— написал господин Конопкин.

Ранее сообщалось, что во время специальной военной операции на Украине 12 декабря погиб 36-летний сержант из Заречного (Свердловская область). На спецоперацию он отправился добровольцем в ноябре. Служил в мотострелковых войсках. В Заречном у него остались мама и сестра.

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Диана Сунагатуллина