Завод имени Свердлова акционируют и передадут в «Ростех»

Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Завод имени Я.М. Свердлова» вошло в перечень организаций промышленности боеприпасов и спецхимии, которые должны быть акционированы. Затем в виде имущественного взноса Российской Федерации они будут переданы госкорпорации «Ростех», следует из опубликованного распоряжения федерального правительства.

Ежегодно до 31 марта Минпромторг, который сейчас курирует ФКП, совместно с «Ростехом» должны предоставлять правительству доклад о финансово-экономическом состоянии завода. Только на процедуру акционирования завода отводится до 60 месяцев. После преобразования ряда оборонных ФКП в АО со стопроцентным участием государства их также внесут в перечень стратегических организаций России.

Как ранее сообщал «Ъ», изначально передать завод имени Свердлова в госкорпорацию власти планировали еще в 2019 году.

Иван Сергеев