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Коммерсантъ FM
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Chery Tiggo 7 Pro Max будет стоить от 2,8 млн рублей

Компания Chery назвала стоимость кроссовера Tiggo 7 Pro Max для российского рынка.

Модель, которая представляет собой обновленный вариант Chery Tiggo 7 Pro, получила переработанную внешность и новый интерьер. Кроссовер получил два 12,3-дюймовых экрана — цифровой приборной панели и мультимедиа — поменялся руль и изменилось оснащение автомобиля.

В России Tiggo 7 Pro Max будет доступен только со 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, вариатором и передним приводом. Автомобиль предложат в двух комплектациях, Prestige и Ultimate, стоимостью 2,8 млн руб. и 2,9 млн руб. соответственно.

Максим Вершинин

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