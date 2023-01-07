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Коммерсантъ FM
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Минфин США предостерег банки от санкционных перегибов

Из-за опасения нарушить санкционные требования ряд американских банков проявляет «чрезмерную осторожность», из-за чего многие их клиенты получают необоснованные отказы в обслуживании. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон в январе посетит банки в нескольких американских штатах, чтобы предостеречь их руководство от слишком жестких шагов по соблюдению санкционных предписаний.

«Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков — без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры, обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности»,— приводит Bloomberg заявление господина Нельсона.

В материале агентства говорится, что подобная политика Министерства финансов США указывает на системные проблемы американского института санкций. Зачастую финансовые ограничения вводились без «особой ясности» и не сопровождались разъяснительными материалами, необходимыми для их корректного применения.

Из-за этого финансовые учреждения в США под угрозой крупных штрафов стали проявлять чрезмерную осторожность ко всем клиентам, которые могут рассматриваться как потенциальные объекты санкционного риска.

Об особенностях применения американских санкций — в материале «Ъ FM» «США ослабляют хватку».

Андрей Сапожников

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