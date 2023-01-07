Кадыров назвал «небылицами» информацию о гибели чеченских командиров на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о гибели чеченских командиров в ходе военной операции на Украине не соответствует действительности. Он назвал эти сообщения «небылицами». По словам господина Кадырова, все командиры из Чечни находятся в полном здравии и прекрасном расположении духа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы России Адам Делимханов посетил расположение чеченских подразделений на Марьинском направлении, где встретился с начальником отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустамом Агуевым, командиром батальона «Запад-АХМАТ» Исмаилом Агуевым, а также командиром полка специального назначения «Север-АХМАТ» Зайнди Зингиевым и его заместителем Хасейном Мудуевым. Ранее в профильных Telegram-каналах сообщалось о возможной гибели Рустама Агуева.

«Как бы ни трепались наши европейские "правдорубы" и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР тем более. Все и так уже знают, кто они есть на самом деле и кто их кукловоды»,— заключил Рамзан Кадыров.

15 ноября прошлого года Рамзан Кадыров рассказал, что в военном конфликте на Украине с 24 февраля приняли участие более 20 тыс. чеченских бойцов. Кроме того, глава Чечни регулярно сообщает об отправке из региона добровольцев для участия в военной операции. По его словам, в учебном центре Университета спецназа прошли обучение свыше 9 тыс. бойцов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева