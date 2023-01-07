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Коммерсантъ FM
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РФС не будет использовать форму Adidas в 2023 году

В первом квартале нынешнего года Российский футбольный союз (РФС) начнет сотрудничество с новым техническим спонсором. От использования экипировки немецкой компании Adidas РФС откажется.

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Александр Дюков

Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Национальная сборная России в форме Adidas

Национальная сборная России в форме Adidas

Национальная сборная России в форме Adidas

Национальная сборная России в форме Adidas

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Национальная сборная России в форме Adidas

Национальная сборная России в форме Adidas

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas… Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры»,— рассказал ТАСС президент РФС Александр Дюков.

РФС сотрудничал с Adidas с 2008 года. Действие нового соглашения союза с немецким брендом было рассчитано до 2026 года, однако 1 марта 2022 года Adidas в одностороннем порядке приостановил договор с РФС на фоне начала боевых действий на Украине.

В марте 2021 года сборная России по футболу анонсировала новую форму от Adidas, в которой российские спортсмены должны были открыть отборочный раунд чемпионата мира 2022 года. Сотрудничество с футбольными клубами из России в 2022 году также прекратил бренд Nike, впоследствии полностью покинувший местный рынок.

Андрей Сапожников

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