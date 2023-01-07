В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу

Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу начальной школы в Ньюпорт-Ньюсе (штат Виргиния, США). Он находится под стражей, сообщил начальник полиции Стив Дрю. По данным правоохранительных органов, мальчик выстрелил в учительницу в ходе конфликта.

30-летняя женщина находится в критическом состоянии. Полиция получила информацию об улучшении ее состояния, однако полученное ранение опасно для жизни. «Есть вопросы, которые мы хотим выяснить. Я хочу знать, откуда взялось огнестрельное оружие, какова была ситуация»,— сказал господин Дрю журналистам (цитата по CNN).

Полиция не считает, что выстрел был случайным. Вместе с тем не раскрывается, в чем могла быть суть конфликта.

Леонид Уварчев