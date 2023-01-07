Желтый уровень опасности объявили утром 7 января в Петербурге из-за холода

В Санкт-Петербурге 7 января объявили желтый уровень погодной опасности. Температура воздуха опустится до минус 20 градусов, рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать с 5 до 10 часов утра. Горожан призвали к осторожности при нахождении на улице.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Петербург ожидает похолодание до минус 25 градусов в ближайшие дни. В других регионах СЗФО похолодает еще сильнее: к примеру, в Коми ожидается до минус 39 градусов, а в Вологодской области – до минус 33.

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