Петербург ожидает похолодание до минус 25 градусов в ближайшие дни

Температура воздуха в Санкт-Петербурге опустится до 23-25 градусов мороза. В других регионах СЗФО похолодает еще сильнее: к примеру, в Коми ожидается до минус 39 градусов, а в Вологодской области – до минус 33. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Холод продержится с 5 до 9 января. Аномалия опустит температуру ниже климатической нормы на 8–19 градусов в северо-западных регионах. Отметку ниже 45 градусов пробьют в Якутии, Магаданской области и Чукотки.

Между тем, ночной мороз 6 января в Петербурге уже установил температурный рекорд с начала 2023 года. Минимальная температура составила до 15,5 градуса ниже ноля, в то время как в Ленобласти морозы уже приблизились к 30-градусной отметке.

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