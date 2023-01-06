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Коммерсантъ FM
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Талибы обвинили принца Гарри в преступлениях против человечности за убийство 25 боевиков

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) призвали принца Гарри предстать перед судом за преступления против человечности. Ранее в СМИ появились выдержки из новой автобиографии внука королевы Елизаветы II, которая выйдет в продажу 10 января. В ней герцог Сассекский рассказал, что убил 25 талибов во время службы в Афганистане.

«Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди; у них были семьи, которые ждали их возвращения»,— написал старший помощник министра внутренних дел Афганистана Анас Хаккани в Twitter.

Другой представитель талибов Сухейл Шахин, глава политического офиса организации, заявил Sky News, что принц Гарри «совершил преступление против человечности».

«Они (талибы.— "Ъ") были борцами за свободу своей страны, а вы (НАТО, в том числе Британия.— "Ъ") были захватчиками. Их дело было законным. Они были народными героями, а вы были их врагами»,— заявил господин Шахин.

Он добавил, что герцог Сассекский должен быть допрошен судом по делам о преступлениях против человечности, и сказал, что народ его страны «проклял» королевскую семью.

Принц Гарри дважды служил в Афганистане и регулярно принимал участие в боевых операциях против «Талибана». СМИ писали, что члену королевской семьи удалось уничтожить лидера террористического движения.

Дарья Эрозбек

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