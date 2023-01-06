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Коммерсантъ FM
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Турция и Армения сняли запрет на прямые грузовые авиаперевозки

Турция 6 января проинформировала Армению об отмене запрета на осуществление прямых авиагрузоперевозок. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В разговоре с ТАСС господин Унанян заявил, что выполнение прямых авиаперевозок грузов между двумя странами является одной из договоренностей, достигнутых на встрече спецпредставителей 1 июля 2022 года.

«Ожидаем, что и другое соглашение, предусматривающее возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет реализовано в кратчайшие сроки»,— сказал он.

Напомним, что между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, граница закрыта с 1993 года. Это связано с карабахским конфликтом и позицией Анкары по геноциду армян 1915 года.

Дарья Эрозбек

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