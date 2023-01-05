В крупном пожаре в частном секторе на Уралмаше погиб мужчина

На Уралмаше (район Екатеринбурга) в частном секторе произошел пожар, где погиб мужчина. По данным регионального МЧС, на ул. Новаторов открытым огнем горел жилой дом и надворные постройки.

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«Создавалась угроза распространения огня на соседние здания. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни. В 19:23 пожар был локализован на площади 130 кв. м, угроза распространения пожара ликвидирована. В тушении задействованы четыре единицы пожарной техники и 18 человек личного состава», — сообщили в МЧС.

Как рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Екатеринбурга Антон Зинчук, сейчас спасатели осуществляют разборку и проливку сгоревших конструкций.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следователи начали поверку. «При внешнем осмотре тела умершего признаков криминальной смерти нет. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — прокомментировал он.

По данным пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, личность умершего мужчины устанавливается (предварительно, погибший является хозяином жилища). Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём (непотушенная сигарета).

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