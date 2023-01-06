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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за морозов до -34°C

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает региональное ГУ МЧС. 

По данным Приволжского УГМС, 7-11 января в регионе ожидаются аномальные морозы до -34°C. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 и более градусов. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ГУ МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в период низких температур.

«Чаще всего причиной пожаров в морозы является нарушение правил эксплуатации печного отопления и электроприборов»,— отмечается в сообщении ведомства. 

Ранее в региональном филиале «Т Плюс» сообщили, что из-за морозов принято решение повысить температуру сетевой воды.

Сабрина Самедова

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