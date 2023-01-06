В Самарской области из-за морозов повысят температуру сетевой воды

В Самарской области ожидается повышение температуры сетевой воды. Об этом сообщили в региональном филиале «Т Плюс».

Решение было принято в связи с резким понижением среднесуточной температуры наружного воздуха. Жителей региона просят максимально осторожно пользоваться горячей водой, дети должны это делать только в присутствии взрослых.

Обслуживающие организации получили рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов, чтобы в краны потребителей не поступила горячая вода излишней температуры.

Андрей Сазонов