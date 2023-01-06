За сутки на «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 600 обращений

629 сообщений поступило в адрес Вениамина Кондратьева в первые сутки после объявления им «Прямой линии», сообщает пресс-служба администрации края.

В основном обращения касаются трех тем: обеспечение жителей газом, водой и электричеством, вопросы, касающиеся транспорта и дорожного хозяйства, а также проблема долгостроев.

Чаще всего жители Кубани обращаются к губернатору через чат-бот Telegram (521 сообщение), на многоканальный телефон поступило 106 сообщений, а через сайт Госуслуг — всего два.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей 12 января в прямом эфире телеканала «Кубань 24». «Прямая линия» начнется в 12:00.

В прошлый раз прямая линия главы региона состоялась в декабре 2021 года. Тогда на нее поступило более 15 тыс. обращений.

Андрей Ульченко

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