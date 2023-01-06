Умер футболист «Ювентуса» и экс-тренер сборной Италии Джанлука Виалли

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу в составе сборной Италии и тренер Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщает телеканал Sky Sports. Спортсмен боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанлука Виалли

Фото: Luca Bruno / AP Джанлука Виалли

Фото: Luca Bruno / AP

В 2020-м Джанлука Виалли завершил курс химиотерапии и заявил, что победил болезнь. Однако в 2021 году ему пришлось вернуться к лечению.

Спортивная карьера Виалли началась в 1980-х. Он играл в командах «Кременозе», «Сампдория», «Ювентус». Стал обладателем бронзовой медали в составе сборной Италии на чемпионате мира по футболу 1990 года и чемпионате Европы 1988 года. Также футболист обладает званием лучшего бомбардира чемпионата Италии (1990/1991) и лучшего бомбардира Кубка Италии (1988/1989).

В 1998 году Джанлука Виалли стал тренером «Челси». При нем команда одержала победы в Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке UEFA. Позже он вошел в тренерский штаб сборной Италии, которая одержала победу в чемпионате Европы — 2020. Господин Виалли покинул пост в декабре 2022 года из-за болезни.

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