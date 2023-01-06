Коммунальные службы Ростова перешли в режим повышенной готовности

В связи с ухудшением погодных условий в донской столице коммунальные службы города перешли на особый режим работы, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, в ближайшие сутки ожидаются осадки и понижение температур до -8°С днем и до -12°С ночью. На дорогах возможна гололедица.

Уже с ночи 5 января в городе организовано ночное дежурство дорожных машин в 50 точках. Всего же для ликвидации последствий непогоды планируется задействовать 200 единиц техники.

«Учитывая сложность работы при ледяном дожде, убедительная просьба к жителям нашего города соблюдать все меры безопасности при передвижении на транспорте», – написал глава администрации.

Градоначальник обратился с просьбой о соблюдении дистанции при движении для автомобилистов. Также горожан попросили снизить интенсивность разгонов и не оставлять транспорт в непредназначенных для этого местах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 6 по 11 января ожидается похолодание до -14°С.

Анастасия Назарова