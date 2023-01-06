Краснодарские парки отменили праздничные гуляния из-за непогоды

Официальный информационный канал парков краевой столицы заявил об отмене мероприятий, запланированных на 6 января, из-за дождя, сообщается на страничке объединения в соцсетях.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями культурно-массовые мероприятия в парках Краснодара 06.01 отменены», - говорится в сообщении.

Официальный информационный канал парков объединяет парки «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «30-лет. Победы», «Рождественский» и «Старая Кубань».

Дождь начался в краевой столице около 4.00 6 января. По прогнозам он продолжится до вечера. Из-за непогоды подтоплены несколько улиц в Прикубанском округе.

Андрей Ульченко

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