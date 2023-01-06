HTC показала новую гарнитуру дополненной реальности Vive XR Elite

Компания HTC представила Vive XR Elite — новую гарнитуру дополненной и виртуальной реальности, которая для работы не требует подключения к другим устройствам. Продажи начнутся в феврале 2023 года, цена — $1 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарнитура дополненной реальности Vive XR Elite

Фото: HTC Corporation Гарнитура дополненной реальности Vive XR Elite

Фото: HTC Corporation

Новинка получила пару экранов разрешением 2K (1920x1920 точек) каждый, которые поддерживают частоту обновления 90 Гц и обеспечивают обзор в 110 градусов по диагонали. Vive XR Elite можно использовать вместе с обычными корригирующими очками, а также устройство поддерживает проводное подключение к ноутбукам, смартфонам или игровым консолям.

Гарнитура оснащена чипом Qualcomm Snapdragon XR2 в сочетании с 12 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Предусмотрены четыре широкоугольные камеры для отслеживания движения контроллеров или рук. Съемные аккумуляторы обеспечивают работу до 2 часов без подзарядки, а встроенная батарея дает 10 минут работы и позволяет менять аккумуляторы, не выключая аксессуар.

Максим Вершинин