В Ивделе планируют создать этнографический центр народа манси

Этнографический центр, посвященный культуре народа манси, может появиться в Ивделе, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Его создание инициировали общественники. На территории туристического объекта будут действовать швейная и ремесленная мастерские, центр приема пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на реку Шайтанка в районе города Ивдель.

Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ Вид на реку Шайтанка в районе города Ивдель.

Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

По словам исполнительного директора ассоциации коренного малочисленного народа севера Свердловской области Егора Николаева, там планируется расположить дом из сруба, охотничий лабаз, священный амбарчик, навес, объекты культа, памятный камень, имитацию колодца. Внутри дома будут располагаться выставочный и производственный залы.

В Ивдельском городском округе проживает 137 манси, из которых более 60 ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях. Этнографический центр даст постоянную работу минимум семи представителям манси. Новый туристический объект предлагается расположить рядом с городской набережной и Ивдельским историко-этнографический музеем имени И. Е. Уварова.

Напомним, после закрытия границ и ограничений на туры за границей турпоток в Свердловскую область вырос на 25% — за 2022 год регион посетили более 2 млн туристов. Уральские туристические компании отмечают рост числа посетителей в этом году на «длинные выходные». Среди проблем, препятствующих увеличению турпотока, эксперты называют нехватку в регионе загородных средств размещения.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина