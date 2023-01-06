Учебный центр ВДВ подготовил в 2022 году больше 10 тыс. младших специалистов

Учебный центр подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск (ВДВ) обучил в 2022 году больше 10 тыс. человек из 62 регионов. После сдачи экзаменов «личный состав по призыву убыл в войска для прохождения службы», мобилизованные отправились в зону военной операции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Срок обучения военнослужащих по призыву составляет 3,5 месяца, мобилизованных, учитывая их квалификацию,— до двух месяцев. Отмечается, что за время частичной мобилизации подготовлены военнослужащие, которые пополнили ряды парашютно-десантных, десантно-штурмовых подразделений и подразделений связи.

Обучение проходит на бронемашинах БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Упражнения выполняются с использованием АК-74М, АК-12, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7Д и АГС-30. Отрабатываются нормативы по укладке десантных парашютов, надеванию парашюта и снаряжения, действия парашютиста в воздухе. В рамках обучения выполняются прыжки из Ан-2 с высоты 800 метров.

Леонид Уварчев