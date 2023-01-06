Победители юниорской Олимпиады фигуристы Панфилова и Рылов завершили карьеру

Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о завершении карьеры. Решение связано с травмами — Рылов перенес операцию на позвоночнике, Панфилова — лечение перелома ноги со сложным восстановлением из-за врачебной ошибки.

«Сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно. Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но прекрасный путь»,— написала Панфилова в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фигуристка объяснила, что после 10 месяцев восстановления Рылова — ему вкрутили четыре титановых винта — паре удалось восстановить «все элементы на прежнем уровне». Но через пару месяцев Панфилова сломала ногу. «Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье — как физическом, так и психологическом».

Аполлинарии Панфиловой 19 лет, Дмитрию Рылову — 21 год. В 2020 году они стали победителями юношеских Олимпийских игр, юниорского чемпионата мира и финалистами юниорского Гран-при. Кроме того, в 2020 году они заняли третье место на этапе Гран-при в Москве.

Леонид Уварчев