Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах пожара в общежитии в Чебоксарах

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Чувашии Александра Полтинина представить доклад о предварительных результатах доследственной проверки обстоятельств пожара, случившегося 5 января в девятиэтажном жилом доме в Чебоксарах.

По сообщению ведомства, здание на улице Шевченко является общежитием. Пожар возник в одной из его комнат около 13:45. «Установлен собственник квартиры, в которой произошло возгорание. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия»,— говорится в сообщении СКР.

В нем отмечается о многочисленных пострадавших от задымления: медицинская помощь потребовалась не менее 17 жителям, в том числе детям. «В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — утверждают в СКР.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев говорил, что один взрослый житель из числа 21 пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, двое детей и двое взрослых – в состоянии средней степени тяжести. Всего в больницы были доставлены восемь человек, из которых трое — дети.

Кроме того, 30 жителей дома были эвакуированы и размещены в общежитии строительного техникума и в центре маунтинбайка. В Чебоксарах введен режим ЧС муниципального уровня.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"