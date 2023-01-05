В Кремле ничего не знают о слухах про поездку Путина в Донецк

В Кремле ничего не известно о слухах про планы президента Владимира Путина посетить на Рождество Донецк. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее о якобы подобных планах сообщил ряд Telegram-каналов.

«Нам ничего не известно о таких слухах»,— ответил господин Песков на просьбу прокомментировать эту информацию. Где именно господин Путин будет на рождественской службе, Кремль пока не раскрывает. Ранее пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, посетит ли он службу в одном из регионов или придет в церковь в Ново-Огарево. «Ни то ни другое. Сообщим»,— заявил Дмитрий Песков.

26 декабря господин Песков сообщил, что на Рождество Владимир Путин по традиции пойдет в церковь. На Пасху президент обычно приезжает в храм Христа Спасителя, а на Рождество отправляется за пределы столичного региона.

Мария Федотова