Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле ничего не знают о слухах про поездку Путина в Донецк

В Кремле ничего не известно о слухах про планы президента Владимира Путина посетить на Рождество Донецк. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее о якобы подобных планах сообщил ряд Telegram-каналов.

«Нам ничего не известно о таких слухах»,— ответил господин Песков на просьбу прокомментировать эту информацию. Где именно господин Путин будет на рождественской службе, Кремль пока не раскрывает. Ранее пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, посетит ли он службу в одном из регионов или придет в церковь в Ново-Огарево. «Ни то ни другое. Сообщим»,— заявил Дмитрий Песков.

26 декабря господин Песков сообщил, что на Рождество Владимир Путин по традиции пойдет в церковь. На Пасху президент обычно приезжает в храм Христа Спасителя, а на Рождество отправляется за пределы столичного региона.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...