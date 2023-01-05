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Коммерсантъ FM
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Патриарх Кирилл призвал «являть друг ко другу любовь» во время постигших народы исторической Руси испытаний

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном Рождественском послании призвал верующих «являть друг ко другу любовь». Упомянув испытания, постигшие народы исторической Руси, патриарх отметил важность верности христианскому призванию. Обращение опубликовала епархия в Ростове-на-Дону.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Патриарх Кирилл

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В этих испытаниях, постигших народы исторической Руси, нам особенно важно делом подтверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь»,— сказал патриарх Московский и всея Руси. Он напомнил о непреложном духовном принципе, кода любовь умножается, если отдавать себя другим. «Жертвуем ближнему свое время, помогаем материальными средствами или просто дарим ему свое внимание»,— сказал в послании патриарх.

«Тогда мы не только преображаем мир вокруг, но и обретаем нечто очень ценное внутри себя»,— сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив, что в этом заключается секрет подлинного мира и настоящего счастья.

Мария Федотова

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