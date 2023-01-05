МИД Индии: Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Украина не числится среди стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет в сентябре 2023 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

«Члены G20 и специально приглашенные страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами»,— заявил господин Багчи на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Председательство продлится по 30 ноября 2023 года. Предполагается, что Индия проведет более 200 встреч G20 по всей стране.

Большая двадцатка (также G20) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

Как ранее заявляла ТАСС представитель российского президента (шерпа) в G20 Светлана Лукаш, для участия президента Владимира Путина в саммите G20 в сентябре есть все шансы.

Семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) прошла 15-16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали. Индонезия направила приглашение президенту РФ Владимиру Путину. Был также приглашен президент Украины Владимир Зеленский в качестве гостя. В начале ноября стало известно, что господин Зеленский точно не приедет на саммит G20 на Бали, поскольку будет занят делами внутри своей страны.

Тогда же стало известно, что господин Путин не поедет в Индонезию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что участие в саммите G20 зависит от мер безопасности. Россию в итоге представил глава МИД Сергей Лавров. Лидеры завершили саммит принятием итогового заявления, ставшего результатом компромисса по проблеме украинского конфликта.

О прошедшем саммите — в материале «Ъ» «Mulia, не нервируй меня».

Мария Федотова