В Белгородской области зарегистрированы почти 50 тысяч охотников

В 2022 году жителям Белгородской области выдано еще более 1,5 тыс. охотничьих билетов, а их общее число в регионе достигло 49 тыс., не смотря на изменившийся с декабря порядок выдачи и аннулирования охотбилета. Об этом сообщили в региональном управлении экологического и охотничьего надзора.

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В ведомстве напомнили, что теперь в заявлении необходимо указывать номер СНИЛС. «Охотничий билет – документ единого федерального образца без ограничения срока и территории его действия, выдается физическим лицам, обладающим гражданской дееспособностью и не имеющим судимостей. В 2022 году управление экоохотнадзора Белгородской области выдало жителям региона 1593 охотничьих билета, это одна из популярных услуг у граждан»,- рассказал начальник управления Андрей Гоц.

Он уточнил, что охотничий билет выдается по месту жительства заявителя, а в случае его отсутствия – по месту пребывания, в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в уполномоченном органе.

Почему департамент экологии Воронежской области может лишиться полномочий охотинспекции, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков