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Эрдоган допустил перенос парламентских и президентских выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил проведение парламентских и президентских выборов в стране раньше назначенного срока. Всеобщие выборы в Турции должны пройти 18 июня 2023 года.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

«Вы лучше всех понимаете важность выборов 2023 года, дату которых мы обновим, возможно с учетом сезонных условий»,— сказал господин Эрдоган в ходе выступления на заседании партии (цитата по «РИА Новости»).

23 декабря издание Sabah со ссылкой на источники сообщало, что правящая в Турции Партия справедливости и развития планирует перенести выборы на май 2023 года. По данным газеты, власти объясняют эту меру тем, что в июне у студентов проходят экзамены. Sabah подчеркивала, что оппозиция против переноса, поскольку у кандидатов будет меньше времени на проведение избирательной кампании.

Подробнее о предстоящих выборах в Турции — в материале «Ъ» «Даже у Турции есть выбор».

Лусине Баласян

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