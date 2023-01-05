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Коммерсантъ FM
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ГУМ-каток объявил о приостановке работы 7 и 8 января из-за низких температур

ГУМ-каток на Красной площади не будет работать 7 и 8 января из-за сильных морозов, в парках культуры и отдыха, подведомственных столичному департаменту культуры, работа катков планируется штатно. Ранее в Москве спрогнозировали резкое похолодание.

Церемония открытия ГУМ-катка на Красной площади

Церемония открытия ГУМ-катка на Красной площади

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Церемония открытия ГУМ-катка на Красной площади

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Уважаемые посетители! В связи с низкими температурами каток не будет работать 7 и 8 января»,— говорится в сообщении ГУМ-катка.

В ближайшие дни ожидается сильное похолодание, синоптики прогнозируют, что с вечера 5 января в столицу придут морозы. «В парках культуры и отдыха работа катков планируется в штатном режиме»,— сообщается в Telegram-канале парков Москвы. При значительных отрицательных температурах лед может менять свои физические свойства, однако сотрудники будут внимательно следить за состоянием покрытия, отмечается в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что температура в Москве понизится на 13-15 градусов с 5 на 6 января. В Гидрометцентре предупредили москвичей о самой холодной «пятидневке» XXI века.

Мария Федотова

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