Два человека погибли при пожаре в здании завода «Беларусь-МТЗ» в Санкт-Петербурге

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о гибели двух человек при пожаре в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, там находится завод «Беларусь-МТЗ». По информации пресс-службы ведомства, в здании загорелась обстановка на площади 420 кв. м.

Сообщение о пожаре на Пулковском шоссе поступило в МЧС в 9:16 мск. Пожар был локализован в 11:06 мск, а ликвидирован в 15:00 мск.

По указанному в пресс-релизе адресу: Пушкинский район, Пулковское шоссе, д. 104 — находится завод «Беларусь-МТЗ». Компания занимается производством тракторов, прицепов, экскаваторов и другой техники.

Эрдни Кагалтынов