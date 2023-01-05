В Темрюкском районе откроется новый офис врача общей практики

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Офис врача общей практики откроется весной 2023 года в станице Ахтанизовской в Темрюкском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

С просьбой построить медицинское учреждение в станице обратилась к губернатору региона Вениамину Кондратьеву местная жительница во время «Прямой линии» в 2021 году.

Площадь нового здания около 500 квадратных метров. В нем разместили перевязочную, процедурную, гинекологическую смотровую, кабинеты врача, УЗИ, ЭКГ и восстановительного лечения. Планируется, что учреждение будет принимать 30 человек в сутки.

В крае сегодня работает 676 фельдшерско-акушерских пунктов и 282 офиса врача общей практики. Ежегодно их посещают более 2 млн кубанцев.

Ранее в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что после капитального ремонта в станице Старонижестеблиевской в Красноармейском районе открыли участковую больницу.

Тат Гаспарян

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