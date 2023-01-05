В Красноармейском районе после капремонта открыли участковую больницу

В станице Старонижестеблиевской в Красноармейском районе после капитального ремонта открыли участковую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В больнице заменили кровлю, отопление и обновили помещения. Кроме того, медучреждение укомплектовали новой мебелью и оборудованием. Работы провели в рамках программы «Развитие здравоохранения Краснодарского края».

В здании участковой больницы расположены круглосуточный и дневной стационары, а также детская поликлиника.

«Участковая больница обслуживает почти 8 тыс. человек взрослого населения и 2 тыс. детей»,— сообщила вице-губернатор края Анна Минькова.

Тат Гаспарян

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