Заболеваемость ОРВИ в Черноземье снизилась на 37%

По итогам последней недели 2022 года, с 26 декабря по 1 января, в Черноземье заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась в среднем на 37%. Это следует из сообщений региональных управлений Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области за медицинской помощью обратились 13,3 тыс. человек. По данным ведомства, это на 42,7% меньше, чем в предпоследнюю неделю года и на 35% выше уровня эпидемического порога по совокупному населению. Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 52-й неделе была преимущественно обусловлена вирусами гриппа типа А, а также респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

По данным курского управления Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по «в целом по области соответствует сезонному уровню». Зарегистрировано 8,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в том числе 68 случаев гриппа. Это почти на 44% меньше, чем ранее, когда заболело 14,9 тыс. Интенсивный показатель составил 78,7 на 10 тыс. населения.

В Липецкой области заболеваемость ОРВИ упала на 38% — с 12,9 до 7,9 тыс. случаев, — а гриппом на 15%, с 73 до 62 случаев. Интенсивный показатель составил 71,7 на 10 тыс. населения, при этом «сохраняется превышение расчетных эпидемических порогов среди взрослых, детей 0–2 лет и среди населения в целом». В структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа (75%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09) и РС-вирусы (16%). Доля других респираторных вирусов колеблется от 2% до 5% (вирусы парагриппа, адено- и бокавирусы).

Орловский Роспотребнадзор сообщил о снижении на 32%. Ведомство зарегистрировало 7,5 тыс. случаев заболевания (в эти данные включена также статистика по коронавирусу). В структуре респираторных вирусов, доля вирусов гриппа составила 43,6%, из них на вирусы гриппа А приходится 95,8%, на вирусы гриппа В— 4,2%.

В Тамбовской области число заболевших снизилось на 29%. За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 8,2 тыс. человек. В том числе выявлено 50 случаев гриппа. Интенсивный показатель составил 81,9 на 10 тыс. населения.

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области данные о заболеваемости не сообщило.

Какие инфекции доминировали в макрорегионе ранее — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Грипп примеряет корону».

Владимир Зоркий