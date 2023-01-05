В погранкомитете Белоруссии сообщили о периодических провокациях со стороны Украины

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео о ситуации на границе с Украиной. В ведомстве заявили о неоднократных провокациях, которые совершала украинская сторона. Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, утверждает Госпогранкомитет.

«Военнослужащими сопредельного государства (Украины.— ''Ъ'') наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников»,— сказал неназванный начальник управления погранкомитета в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Дата инцидента не называется.

В Госпогранкомитете также добавили, что весной наблюдался рост беженцев, которые пересекают границу с целью получить помощь в Белоруссии. При этом государственная граница со стороны Украины, по словам сотрудников ведомства, не охраняется. На территории нет представителей уполномоченного ведомства, там находятся люди с оружием без опознавательных формы или знака.

Сотрудника погранкомитета уделяют особое внимание наблюдению за воздушным пространством на границе и территории пунктов пропуска. Ранее ведомство неоднократно сообщало об украинских квадрокоптерах, которые направлялись на территорию Белоруссию. По словам неназванного сотрудника, с началом зимы подобные случаи сократились, поскольку работоспособность дронов в холодную погоду снижается.

16 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о разведывательном беспилотнике, которые направлялся с украинской стороны. Подобный инцидент произошел также 2 ноября. 29 октября ведомство заметило рядом с границей украинский БТР-80 и группу вооруженных военных. 12 и 9 ноября Белоруссия обвинила Украину в минировании своей границы. 14 ноября МВД Белоруссии усилило меры безопасности граничащих с Украиной Брестской и Гомельской областей.

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Лусине Баласян