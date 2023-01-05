В Ватикане проходит церемония похорон Бенедикта XVI

Похороны папы на покое Бенедикта XVI проходят сегодня, 5 января, на площади Святого Петра в Ватикане. Поминальную мессу возглавляет папа римский Франциск, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск (второй слева) на церемонии похорон Бенедикта XVI

Фото: Antonio Calanni / AP Папа римский Франциск (второй слева) на церемонии похорон Бенедикта XVI

Фото: Antonio Calanni / AP

Ожидается, что церемонию похорон посетит до 100 тыс. верующих. Как сообщает корреспондент агентства, перед собором Святого Петра разместились почетные гости, в том числе президенты Италии и родной для папы Бенедикта XVI (урожденного Йозефа Ратцингера) Германии — Серджо Маттарелла и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Папа римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. Апостольский престол он занимал с 2005 по 2013 год и стал первым папой за 600 лет, ушедшим на покой вместо того, чтобы править пожизненно.

Эрдни Кагалтынов