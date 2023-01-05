«Роскосмос»: Россия продвигает в ООН инициативу о предотвращении гонки вооружений в космосе

Российская делегация совместно с другими странами продвигает в ООН необходимость разработки документа, который станет механизмом предотвращения гонки вооружений в космосе. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Ряд государств, в том числе российская делегация, в противовес концепции ''ответственного поведения'' в своих выступлениях продвигают необходимость разработки юридически обязательного документа с механизмами верификации в качестве единственного эффективного механизма для решения задач предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве»,— говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

7 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила представленную Россией резолюцию «Неразмещение первыми оружия в космосе». Генассамблея ООН призвала в ближайшее время начать работу на основе Договора России и Китая о предотвращении размещения оружия в космосе от 2008 года.

30 ноября директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что страны Запада используют гражданскую космическую инфраструктуру для поддержки украинской армии. По его словам, обеспечить мирный характер космической деятельности можно только с помощью предотвращения гонки вооружений.

Лусине Баласян